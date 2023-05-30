Мать Артура Смольянинова заявила, что покинувший Россию актер не помогает ей финансово

Мать отечественного актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ, включен в список террористов и экстремистов) Мария сообщила «Комсомольской правде», что сбежавший из России артист не оказывает ей финансовой поддержки.
Женщина рассказала, что живет на пенсию, которая составляет 20 тысяч рублей. Мария отметила, что не знает, помогает ли ее сын своим детям и экс-супруге, звезде сериала «Папины дочки» Дарье Мельниковой.
Мать знаменитости поделилась и тем, что у Смольянинова нет сбережений и недвижимости, поскольку он тратил все средства на благотворительную помощь. Артист отправится на поиски работы за рубежом после окончания гастролей, добавила она.
Ранее Смольянинов, чтобы заработать деньги, начал выступать на «квартирниках» после провального тура в США.
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов