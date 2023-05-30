«Шурик погубил его карьеру»: артистка Наталья Тенякова рассказала о мучениях актера Александра Демьяненко

Актер театра, кино и телевидения, мастер дубляжа, народный артист РСФСР Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями о нем поделилась актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа, народная артистка РФ Наталья Тенякова.
Собеседница отметила, что даже не может припомнить, как давно состоялось ее знакомство с этим артистом. По ее словам, в свое время они жили довольно недалеко друг от друга.
«Мы дружили семьями давно в молодости, когда жили в Петербурге. Ходили друг к другу в гости», — сказала актриса.
Наталья Тенякова также рассказала о том, каким Александр Демьяненко был в обычной жизни, при личном общении.
«Он был очень умным, начитанным. Вообще, он был замечательным человеком: достойным, скромным. Словом, он был джентльменом. Мне было обидно, что он не воплотился в ролях в должной мере», — сообщила собеседница ФАН.
Кроме того, она подчеркнула, что подарившая ему любовь миллионов зрителей комедийная роль в фильмах режиссера Леонида Гайдая стала для артиста тяжким жизненным испытанием.
«Он был замечательный актер и ненавидел свою роль Шурика. Он считал, что она просто погубила его, скажем так, актерское существо. Он мог играть все, даже драматические, трагические роли. Однако, Шурик засел в мозгах зрителя. Только взглянут на него и сразу начинается: “О, Шурик-Шурик!” К сожалению, ко многим артистам “прилипают” роли так, что их не отодрать. Саша очень мучился от этой недосказанности, “недоигранности”», — поведала артистка.
Ранее актриса Ольга Волкова в интервью ФАН рассказала о дружбе с Александром Демьяненко. Собеседница также отметила, что этот актер не любил роль Шурика.