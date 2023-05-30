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Один человек погиб и семь пострадали при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону

Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону

Трибуна обрушилась на территории гребного канала в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и семеро детей пострадали, сообщили в МЧС России.

На месте происшествия работают спасатели. Информация об обрушении трибуны поступила в 16:25 (по московскому времени). По предварительным данным, инцидент произошел на гребном канале «Дон», который расположен на Пойменной улице.

Обрушение двух пролетов 100-метрового моста (примерно 20-25 метров) ранее зафиксировали в районе селений Ногир и Михайловское. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по РСО-Алания. По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет.
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