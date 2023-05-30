Один человек погиб и семь пострадали при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону

Обрушение двух пролетов 100-метрового моста (примерно 20-25 метров) ранее зафиксировали в районе селений Ногир и Михайловское. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по РСО-Алания. По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет.