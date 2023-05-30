МИД России осудил попытки атак ВСУ на Москву и область

МИД России решительно осудил попытки ВСУ совершить террористические атаки по Москве и Московской области. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Ведомство указывает, что атаки БПДА были совершены с целью посеять панику. Подчеркивается, что удары были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование терактов стало зловещей практикой.
Представители киевского режима давно и открыто призывали нанести по Москве «удары возмездия», напомнили в ведомстве. Подобные атаки не имеют военного смысла и нацелены на гражданское население.
«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — подчеркнули в МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал атаку украинских беспилотников на российскую столицу ответом на удар по центру принятия решений в Киеве. Об этом информирует RT.