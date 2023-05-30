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НАТО направит в Косово дополнительный батальон KFOR

Политика
НАТО направит в Косово дополнительный батальон KFOR

Североатлантический альянс намерен усилить свои подразделения в Косово. Об этом через официальный аккаунт в Twitter ( заблокирован Роскомнадзором на территории РФ) сообщило Военное командование организации.

На прошлой неделе на севере республики произошли столкновения между правоохранителями и сербами. После этого было принято решение об отправке дополнительных батальонов KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за поддержание стабильности в регионе).

Причиной послужило ранение 30 западных военнослужащих. Как стало известно, травмы получили 11 итальянских и 19 венгерских солдат.

При этом ранее президент Сербии Александр Вучич призвал западные страны повлиять на власти Косово. По его словам, Приштина должна отозвать албанских мэров и сотрудников спецназа из четырех муниципалитетов.
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