Аналитики выяснили, на сколько подорожали ингредиенты для окрошки

Аналитики АТОЛ в День окрошки выяснили, в какую сумму обойдется приготовление этого блюда хозяйкам в «магазинах у дома». Детали исследования приводит издание «Газета.Ru».
За год выросла цена на сметану и огурцы. Последние можно приобрести за 188 рублей. Это на 5,5% выше, чем в 2022. Квас и кефир подорожали на 5% и 2% соответственно.
Заметен рост стоимости и на яйца. В мае 2023 он составил 84 рубля — это на 1% дороже, чем в прошлом году за тот же месяц. Редис и вареная колбаса также выросли в цене.
Стоимость картофеля наоборот уменьшилась. В 2022 году она была на 21% выше, чем в 2023. В среднем сегодня ее можно купить за 42 рубля.
Рост коснулся не только продуктов питания, но и ремонта автомобилей. Средний чек водителей в профильных мастерских увеличился на 21%.