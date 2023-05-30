Награждение лучших воздухоплавателей прошло в Ленобласти в Выборгском замке

Как сообщает сетевое издание «Выборг ТВ», в первом региональном соревновании по воздухоплаванию состязались 10 пилотов тепловых аэростатов и их помощники. Они справились в общей сложности с 22 заданиями. В зачет турнира за кубок губернатора вошли 14 из них.