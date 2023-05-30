Награждение лучших воздухоплавателей прошло в Ленобласти в Выборгском замке

Сильнейшие команды, боровшиеся за кубок губернатора ЛО по воздухоплавательному спорту, наградили в Выборге. Церемонию закрытия состязаний провели в Выборгском замке. Хотя сам турнир в течение пяти дней проходил в Приозерском районе.
Как сообщает сетевое издание «Выборг ТВ», в первом региональном соревновании по воздухоплаванию состязались 10 пилотов тепловых аэростатов и их помощники. Они справились в общей сложности с 22 заданиями. В зачет турнира за кубок губернатора вошли 14 из них.
В РФ всего около 10 регионов проводят такие соревнования. В их число вошла теперь и Ленобласть. По результатам состязаний все лидирующие позиции заняли уроженцы Псковской области.
Примечательно, что кубки для победителей и призеров, сделанные в форме шаров, специально смастерил кузнец Выборгского замка. Отмечается также, что в июне в городе Великие Луки состоится чемпионат России по воздухоплаванию.