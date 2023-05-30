В России начали штрафовать за демонстрацию бело-сине-белого флага

В России назначили первый штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага, как символа украинского легиона «Свобода России» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Об этом следует из решения Зеленоградского суда Москвы.
Ранее сообщалось только о том, что Верховный суд России запретил организацию, о взысканиях известно не было.
Известно, что за публичное использование такого изображения была оштрафована жительница столицы. Женщина признана виновной по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях.
Напомним, что в феврале 2023 года генпрокурор Игорь Краснов обратился в суд с иском, в котором потребовал признать террористическим и запретить в РФ украинский «Легион «Свобода России».