Призывы депутата Верховной Рады Гео Лероса возбудить дело по статье о госизмене в отношении президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Он подчеркнул, что парламентарий говорит «все правильно». По словам Вострецова, Зеленский — это «действительно предатель и враг украинского народа». Только завербовали его Госдепартамент США и британская MI-6, добавил председатель СОЦПРОФ. Отдельное внимание он уделил и самому депутату Верховной рады.
«А так да, Гео Лерос прав, только что-то фамилия у него странноватая для украинца. Может, он чей-то агент? Неплохо бы разобраться», — подчеркнул Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.
Суд на Украине ранее обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело о возможной государственной измене Владимира Зеленского и членов его команды. По словам Лероса, главные фигуранты должны быть опрошены: руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, экс-председатель СБУ Иван Баканов и бывший заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.