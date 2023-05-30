«Предатель и враг»: Вострецов жестко прошелся по Зеленскому на фоне обвинений в госизмене

Он подчеркнул, что парламентарий говорит «все правильно». По словам Вострецова, Зеленский — это «действительно предатель и враг украинского народа». Только завербовали его Госдепартамент США и британская MI-6, добавил председатель СОЦПРОФ. Отдельное внимание он уделил и самому депутату Верховной рады.