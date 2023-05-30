DDoS-атаки, взломы и кража данных: зачем депутаты собираются обязать банки согласовывать покупку ПО с ЦБ РФ

Во вторник, 30 мая, Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательном согласовании с ЦБ РФ закупку программного обеспечения (ПО) и IT-оборудования для банков.
Согласно документу, Банк России наделяется правом согласовывать планы кредитных и некредитных финансовых организаций не только по переходу на закупку отечественного ПО, но и закрепляет за собой право согласования закупки радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования. Как пояснил в разговоре с корреспондентом ФАН депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, основная цель изменений — победить хакерские DDoS-атаки на отечественные компании, а также защитить персональные данные россиян от кражи.
«Одна из приоритетных задач «Единой России» — обеспечение кибербезопасности страны, в особенности тех сфер, где идет речь о защите персональных данных наших граждан. Цель изменений — сократить и победить хакерские DDoS-атаки. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения. Для этого мы обязаны продолжать поддерживать наших разработчиков софта. И в этой связи Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых. Уверен, что в скором времени нам удастся полностью перейти на российское ПО», — рассказал он.
При этом парламентарий признал, что в зоне риска не только банковский сектор. Внимания и защиты требует также автоматизация российской медицины, переход системы образования полностью на отечественное ПО и телекоммуникации. Поэтому информационная безопасность требует комплексных мер, над которыми сейчас и идет работа, резюмировал Никита Чаплин.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал введение единой валюты с Россией, назвав это вопросом «не сегодняшнего дня», поскольку процесс очень сложный. При этом в настоящий момент продолжает функционировать Межбанковский валютный совет ЦБ РФ и Нацбанка Беларуси, добавил глава республики.