DDoS-атаки, взломы и кража данных: зачем депутаты собираются обязать банки согласовывать покупку ПО с ЦБ РФ

Согласно документу, Банк России наделяется правом согласовывать планы кредитных и некредитных финансовых организаций не только по переходу на закупку отечественного ПО, но и закрепляет за собой право согласования закупки радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования. Как пояснил в разговоре с корреспондентом ФАН депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, основная цель изменений — победить хакерские DDoS-атаки на отечественные компании, а также защитить персональные данные россиян от кражи.