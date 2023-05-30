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В Белоруссии на учениях задействовали ракетный комплекс «Искандер-М»

Армия
В Белоруссии на учениях задействовали ракетный комплекс «Искандер-М»

Подразделения ракетных войск Белоруссии принимают участие в занятиях по управлению ракетными ударами на комплексах «Искандер — М». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Военное ведомство уточнило, что в ходе учений отрабатывалась подготовка и ведение боевых действий ракетными войсками. Также была выполнена работа по подготовке и нанесению ударов по условному противнику.

«В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден негативно отнеся к размещению российского ядерного оружия в Белоруссии. Оно в свою очередь начало поступать на территорию республики 26 мая, пишет «Национальная Служба Новостей».

Искандер Белоруссия ракетные войска военные учения
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