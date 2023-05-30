Западная система ментального геноцида: политолог Авва объяснил, чем рижским властям не угодил Пушкин в парке

В прошлом году в Юрмале в очень престижном районе, напомнил он, также ночью были увезены плиты — якобы на реставрацию — с братской могилы красноармейцев, освободивших Юрмалу от немецко-фашистских захватчиков. Также в прошлом году по всей Латвии было уничтожено более 240 памятников освободителям Латвии от фашизма. В целом в Прибалтике, полагает политолог, речь идет примерно о 800 таких памятников. Это стирание следа русской культуры.