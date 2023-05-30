Западная система ментального геноцида: политолог Авва объяснил, чем рижским властям не угодил Пушкин в парке

В столице Латвии Риге демонтировали памятник А.С. Пушкину, его планируется передать на хранение в Союз художников этого прибалтийского государства. За что пострадал монумент поэту, не имевшему ни малейшего отношения к коммунистическому прошлому, не ясно. Политолог, публицист, телеведущий Вадим Авва поделился своей интерпретацией события с корреспондентом ФАН.
«Что памятник Александру Сергеевичу власти Риги, подчеркиваю, ночью снесли — это, конечно, не разговор про литературу, это нарратив того, что след русской культуры в Латвии, вообще в Европе и с лица земли должен быть стерт. Это часть общей кампании по ментальному геноциду русского народа. И эта кампания лучше всего удалась нашим врагам на Украине, где русских людей сделали нашими врагами и сначала разожгли гражданскую войну в Донбассе, убили людей в Харькове, сожгли людей в Одессе и создали условия, в которых русская культура на исторически традиционной для себя земле — Украине — не может воспроизводиться. Вот ровно то же они делают в Европе, и это началось с 1991 года. С 2004 это движение и этот нарратив ускорились — по вступлению стран Прибалтики в НАТО. А 24 февраля 2022 года в этой кампании был спущен крючок, который лучше всего выразили вчерашние слова сенатора из американского штата Южная Каролина Линдси Грэма: убийство русских — это лучшее вложение американских денег», — поделился своими видением ситуации эксперт.
И ровно то же можно вспомнить еще, продолжил он — слова экс-президента США Джорджа Буша-младшего в пранке, сказанные Вовану и Лексусу. Думая, что он говорит украинскому президенту Владимиру Зеленскому, Буш-младший сказал: ваша задача уничтожить как можно больше русских войск.
«Но это локальная задача, потому что в целом, конечно, речь идет о встраиваемой Западом системе геноцида. Если гитлеровцы в XX веке, устраивая признанный холокост евреев и непризнанный, к сожалению, холокост славян, а в их планах было уничтожение и утилизация излишнего славянского населения (и не поздно вернуться к этому вопросу, потому что преступления против человечности, как мы знаем, не имеют срока давности), словом, они уничтожали людей физически, то нынешний Запад, став идеологическим наследником гитлеровского нацизма, действует иначе. Он уже не сжигает людей или сжигает, но не в такой степени и убивает не в такой степени. Гитлеровцы, наверное, предпочли бы сжечь 70% русского населения Одессы, а нынешние атлантические глобальные нацисты предпочтут убить какое-то количество одесситов, а остальных перепрограммировать. А это значит, изъять из их памяти русскую культуру, русскую речь и русское слово. Это и есть форма ментальной войны», — считает Вадим Авва.
В прошлом году в Юрмале в очень престижном районе, напомнил он, также ночью были увезены плиты — якобы на реставрацию — с братской могилы красноармейцев, освободивших Юрмалу от немецко-фашистских захватчиков. Также в прошлом году по всей Латвии было уничтожено более 240 памятников освободителям Латвии от фашизма. В целом в Прибалтике, полагает политолог, речь идет примерно о 800 таких памятников. Это стирание следа русской культуры.
«В учебниках истории для детей написано, что русские зло, русские — оккупанты. В литовских учебниках истории написано, в эстонских учебниках истории написано это, в латышских учебниках истории тоже. И эти учебники истории попадают не только к латышским детям, но и к русским детям, которых лишили права учиться на родном языке. И ровно это же происходит на Украине, вся история переписана, все следы русской культуры стерты. Но если в Киеве сначала устанавливается мемориальная доска в честь Михаила Булгакова, на которой написано, что в этом доме жил русский советский писатель, а потом она заменяется доской, на которой уже жил “знаменитый киевлянин”, а чем знаменит был этот киевлянин, что он сделал, уже не написано, то для вот этого нарратива Александр Сергеевич Пушкин, стоявший в парке в центре Риги, был непереносим точно так же, как был непереносим памятник маршалу Коневу в Праге. Его тоже убрали — в Польше убирают памятники», — рассказал собеседник ФАН.
Запад осуществляет свою экспансию через ментальный геноцид русского народа, который реализуется в двух формах, полагает Авва: в физическом уничтожении русских, в том числе на поле боя, где, конечно, не Украина, а силы Североатлантического альянса, воюют с ВС РФ, и ВСУ является частью cил этого военного блока, и вот в этой ментальной войне.
«Это происходит потому, что русский язык является одним из немногих языков, которые в состоянии конкурировать с языком английским. Русский может воспроизводить себя в фундаментальных науках — практически всех и на самом современном уровне, на самых передовых рубежах. И поэтому те, кто хочет владеть миром, те, кто хочет, чтобы этот мир был английским, то есть старой британской аристократики бандитов, выросшей в Соединенных Штатах Америки, создавшей там финансово-олигархический капитал, конечно, заинтересованы в уничтожении, в убийстве русской культуры, русского языка. Поэтому они так озлобились на русское слово. Поэтому, кстати, было совершено покушение и на Захара Прилепина, поэтому была убита Даша Дугина, а хотели убить и ее отца, и был убит Владлен Татарский. Это тоже часть войны с русской речью, русской культурой, русской нацией, русским словом», — считает политолог.
В заключение публицист напомнил, что памятник Пушкину в Риге появился потому, что там жила Анна Керн, которой поэт посвятил великие строки: «Я вас любил. Любовь еще быть может…».
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