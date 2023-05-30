Житель Республики Адыгея скончался из-за неисправного газового оборудования

В ауле Хатукай Красногвардейского района Республики Адыгея в одном из частных домов без признаков жизни был обнаружен 70-летний местный житель. Экспертиза показала, что причиной смерти стало неисправное газовое оборудование.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, отвечающим пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщает интернет-дневник Краснодарского края «Живая Кубань».
В ходе следствия было установлено, что в 2007 году мужчина самостоятельно произвел работы по замене и установке газового оборудования и системы вентиляции. Далее следователями будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за обслуживание газового оборудования. В газоснабжающей организации сотрудники Следственного управления изъяли все необходимые документы. Расследование уголовного дела продолжается.