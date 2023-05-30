Житель Республики Адыгея скончался из-за неисправного газового оборудования

В ходе следствия было установлено, что в 2007 году мужчина самостоятельно произвел работы по замене и установке газового оборудования и системы вентиляции. Далее следователями будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за обслуживание газового оборудования. В газоснабжающей организации сотрудники Следственного управления изъяли все необходимые документы. Расследование уголовного дела продолжается.