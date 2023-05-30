Диана Арбенина рассказала о грядущем выступлении «Ночных снайперов» в Москве

Певица Диана Арбенина поделилась информацией о грядущем концерте в Москве. Мероприятие запланировано на восьмое июля.
Деталями будущего события она поделилась в социальных сетях. Исполнительница уверена, что все состоится.
«Концерт будет. Мы готовимся к нему, он состоится в мой день рождения», — отметила она.
Наиболее вероятно, что подобные публикации обусловлены волнением фанатов. Ранее концерты группы не раз отменялись. Среди них – выступление исполнительницы в Казани.
Организаторы объяснили изменения в графике техническими причинами. Желающие могут вернуть деньги через те точки, где приобрели билет. Как полагают СМИ, причиной отмены ряда мероприятий стала позиция музыканта в отношении СВО.