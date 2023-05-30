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Диана Арбенина рассказала о грядущем выступлении «Ночных снайперов» в Москве

Шоу-бизнес
Диана Арбенина рассказала о грядущем выступлении «Ночных снайперов» в Москве

Певица Диана Арбенина поделилась информацией о грядущем концерте в Москве. Мероприятие запланировано на восьмое июля.

Деталями будущего события она поделилась в социальных сетях. Исполнительница уверена, что все состоится.

«Концерт будет. Мы готовимся к нему, он состоится в мой день рождения», — отметила она.

Наиболее вероятно, что подобные публикации обусловлены волнением фанатов. Ранее концерты группы не раз отменялись. Среди них – выступление исполнительницы в Казани.

Организаторы объяснили изменения в графике техническими причинами. Желающие могут вернуть деньги через те точки, где приобрели билет. Как полагают СМИ, причиной отмены ряда мероприятий стала позиция музыканта в отношении СВО.
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