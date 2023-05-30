Поклонники почтили память Тины Тернер в музее легендарной певицы

Друзья и поклонники «королевы рок-н-ролла» Тины Тернер посетили поминки перед музеем певицы в городе Браунсвилле, штата Техас. Тернер скончалась у себя дома 24 мая на 84-м году жизни после продолжительной неустановленной болезни.
«Этим вечером мы устраиваем сумрачные поминки в честь и в память о Тине Тернер. Из колонок будет звучать музыка. Мы зажжем 83 свечи, которые символизируют годы ее земной жизни», — рассказала исполнительный директор музея Тины Тернер Соня Аутло-Кларк.
«Королеву рок-н-ролла» вспоминают как светлого и целеустремленного человека. Однокомнатный музей Тернер расположен в бывшей школе певицы, построенной в 1889 году ее двоюродным дедом.