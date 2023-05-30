Поклонники почтили память Тины Тернер в музее легендарной певицы

Друзья и поклонники «королевы рок-н-ролла» Тины Тернер посетили поминки перед музеем певицы в городе Браунсвилле, штата Техас. Тернер скончалась у себя дома 24 мая на 84-м году жизни после продолжительной неустановленной болезни.