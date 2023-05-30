Врач Биченов назвал правильный способ извлечения присосавшегося клеща

По словам Биченова, избавиться от клеща надо по возможности быстро, так как чем дольше паразит находится в коже, тем больше у него возможностей заразить человека опасными клещевыми инфекциями. Как отметил Биченов, всегда надо иметь при себе специальные пинцеты и крючки, которые продаются в аптеках, сообщает Pravda.Ru.