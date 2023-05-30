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Король Марокко поздравил президента Турции с переизбранием на новый срок

Весь мир
Король Марокко поздравил президента Турции с переизбранием на новый срок

Рабат, 30 мая. Король Марокко Мухаммед VI поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в президентских выборах и переизбранием на новый срок, пишут местные СМИ.

Монарх направил турецкому лидеру телеграмму, в которой пожелал успехов и процветания его республике.

«Поздравляя Ваше Превосходительство с этим возобновленным доверием, я не могу не выразить Вам свое глубокое удовлетворение высоким уровнем отношений конструктивного сотрудничества между нашими странами благодаря общему стремлению продвигаться вперед в их укреплении и модернизации в различных областях», — сказано в письме.

Ранее глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.
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