Король Марокко поздравил президента Турции с переизбранием на новый срок

Рабат, 30 мая. Король Марокко Мухаммед VI поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в президентских выборах и переизбранием на новый срок, пишут местные СМИ.
Монарх направил турецкому лидеру телеграмму, в которой пожелал успехов и процветания его республике.
«Поздравляя Ваше Превосходительство с этим возобновленным доверием, я не могу не выразить Вам свое глубокое удовлетворение высоким уровнем отношений конструктивного сотрудничества между нашими странами благодаря общему стремлению продвигаться вперед в их укреплении и модернизации в различных областях», — сказано в письме.
Ранее глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.