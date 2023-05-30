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Звезду сериала «Ольга» Троянову потребовали проверить на финансирование ВСУ

Общество
Звезду сериала «Ольга» Троянову потребовали проверить на финансирование ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал признать актрису Яну Троянову иноагентом.

Известная по сериалу «Ольга» артистка уехала из России во Францию. Она заявляла, что будет делать проекты для русскоговорящих и поддерживать «тех, кто в заложниках в России».

Бородин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность Трояновой. Он не только призвал признать актрису иностранным агентом, но и проверить ее на вероятное финансирование Вооруженных сил Украины.

Ранее Троянова рассказала, как в детстве собирала конфеты и пробовала водку на кладбище.
Яна Троянова иноагент генпрокуратура
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