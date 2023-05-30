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«Есть, над чем работать»: Путин прокомментировал работу ПВО Москвы во время атаки беспилотников

Политика
«Есть, над чем работать»: Путин прокомментировал работу ПВО Москвы во время атаки беспилотников

Система противовоздушной обороны Москвы во время атаки беспилотников сработала штатно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, относительно защиты страны «еще есть над чем работать». Но произошедшее во вторник утром дало специалистам понимание, что необходимо сделать для лучшего обеспечения безопасности.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», — указал политик.

Также Путин дал понять, что власти займутся «уплотнением» столичной системы защиты и примут меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Более того, он обвинил Киев в попытках запугать российских граждан. Как отметил президент, атаки дронов на жилые здания представляют собой явное проявление террористической деятельности.
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