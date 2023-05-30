Юрий Кнутов: в идеале наши военные должны получать разведданные из космоса ежечасно

Напомним, накануне правительство РФ одобрило предложение Роскосмоса о проведении переговоров с НАСА по новым перекрестным полетам российских космонавтов и американских астронавтов. Соглашение между Роскосмосом и НАСА было подписано в июле 2022-го. Осенью состоялся первый полет — американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на «Союзе МС-22» к МКС. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась туда же на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon на МКС отправился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, во второй половине 2023-го на «Союзе МС-24» предстоит лететь астронавту НАСА Лорал О"Хара. Также запланирован полет российского космонавта Константина Борисова на американском корабле