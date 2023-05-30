Юрий Кнутов: в идеале наши военные должны получать разведданные из космоса ежечасно

На днях в рамках космического пуска ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» Россия вывела на орбиту новый радиолокационный спутник. Он способен получать детальное изображение поверхности Земли с разрешением один метр. Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал корреспонденту ФАН, как это может усилить возможности военной разведки РФ на Украине.
По данным российских СМИ, новый космический аппарат будет применяться, в том числе, и для разведки позиций ВСУ. Новый спутник, получивший обозначение «Космос-2569», дважды в сутки будет проходить над территорией Украины и проводить детальную съемку позиций и объектов украинской армии. Аппарат относится к новому поколению, и способен делать снимки поверхности с высоким разрешением. Причем ни погода, ни время суток на никак не влияют на его работу.
Напомним, запуск нового космического аппарата состоялся 27 мая с космодрома «Восточный». Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком «Фрегат» стартовала со стартового комплекса в 00:14 по московскому времени. Вскоре разгонный блок успешно вывел спутник на намеченную орбиту. По планам Роскосмоса, еще один аппарат нового поколения будет выведен на орбиту в 2024-м. В командовании Воздушно-космической обороны США NORAD российский спутник получил кодовое обозначение COSMOS-2569.
Как считает военный эксперт, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, теперь наши военные смогут намного более «зряче» вести боевые действия на Украине.
«Запуск нового российского военного спутника стал уже вторым за последнее время. Первый сателлит с похожими возможностями был запущен нашими специалистами осенью прошлого года. Оба спутника в состоянии работать «в связке», и собирать информацию о состоянии войск противника практически круглосуточно, вне зависимости от погодных условий, наличия густой облачности и т.д. По моим данным, благодаря новой спутниковой группировке наши военные смогут получать гораздо больше жизненно необходимой информации, чем сейчас. А также намного оперативнее ее отрабатывать», — сообщил эксперт.
Пока что наши военные лишь немного приблизились к тем возможностям получения информации с фронтов Украины, которыми обладает спутниковая группировка, работающая для нужд НАТО.
«Сегодня американцы пользуются данными как с военных, так и с гражданских спутников, и часто видят оперативную обстановку в режиме онлайн. Все основные данные они оперативно предоставляют руководству ВСУ. Мы к этому еще только стремимся, и, надеюсь, тоже вскоре подойдем к этому уровню. В этом случае результаты поражения объектов противника нашим высокоточным оружием возрастут в разы. Поэтому запуск нового спутника «Космос» можно оценить вполне позитивно», — считает эксперт.
По мнению Кнутова, еще год назад, в начале военной спецоперации, из-за дефицита спутниковых данных об обстановке на фронтах наши войска были «полуслепыми».
«Трудно сказать, насколько именно возросло «зрение» наших военных за это время, это военная тайна. Но в идеале необходимо, чтобы наши генералы получали оперативную информацию не два раза в сутки, а хотя бы ежечасно. Это, увы, пока что весьма смелые планы. Но при такой интенсивности развития боевых событий, как это может происходить на Украине в связи с грядущим наступлением ВСУ, наши военные должны обладать всей полнотой информации. И чем чаще она будет обновляться, тем лучше для нашей армии», — заключил Юрий Кнутов.
Напомним, накануне правительство РФ одобрило предложение Роскосмоса о проведении переговоров с НАСА по новым перекрестным полетам российских космонавтов и американских астронавтов. Соглашение между Роскосмосом и НАСА было подписано в июле 2022-го. Осенью состоялся первый полет — американский астронавт Фрэнк Рубио полетел на «Союзе МС-22» к МКС. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась туда же на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon на МКС отправился космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, во второй половине 2023-го на «Союзе МС-24» предстоит лететь астронавту НАСА Лорал О"Хара. Также запланирован полет российского космонавта Константина Борисова на американском корабле