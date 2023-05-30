Al Jazeera: нефть из России продолжает поступать в Европу через Индию

Данный расклад побудил главу евродипломатии Жозепа Борреля пригрозить Индии санкциями за обход антироссийских рестрикций. В ответ на это глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар порекомендовал своему европейскому коллеге снова ознакомится с правилами ЕС по введению санкций.