Al Jazeera: нефть из России продолжает поступать в Европу через Индию

Данный расклад побудил главу евродипломатии Жозепа Борреля пригрозить Индии санкциями за обход антироссийских рестрикций. В ответ на это глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар порекомендовал своему европейскому коллеге снова ознакомится с правилами ЕС по введению санкций.
«Если очищенное дизельное топливо и бензин поступают из Индии и производятся из российской сырой нефти, это, безусловно, обход санкций. Это также означает, что государства-члены ЕС примут меры», — заявил Боррель.
Ранее глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о намерении вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень. Планируется расширить взаимодействия в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, пишет «Национальная Служба Новостей».