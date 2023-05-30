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Al Jazeera: нефть из России продолжает поступать в Европу через Индию

Политика
Al Jazeera: нефть из России продолжает поступать в Европу через Индию

Европа продолжает получать российскую нефть через альтернативные рынки сбыта. Одним из них служит Индия, сообщило издание Al Jazeera.

Данный расклад побудил главу евродипломатии Жозепа Борреля пригрозить Индии санкциями за обход антироссийских рестрикций. В ответ на это глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар порекомендовал своему европейскому коллеге снова ознакомится с правилами ЕС по введению санкций.

«Если очищенное дизельное топливо и бензин поступают из Индии и производятся из российской сырой нефти, это, безусловно, обход санкций. Это также означает, что государства-члены ЕС примут меры», — заявил Боррель.

Ранее глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о намерении вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень. Планируется расширить взаимодействия в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, пишет «Национальная Служба Новостей».
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