Жители России рассказали, в каких регионах страны хотели бы провести отпуск

Кроме того, в опросе ВЦИОМ участники отметили и другие популярные для отдыха регионы: Кубань (11%), Петербург и Ленобласть (11%), Сочи и Черное море (по 10%), Кавказ и Минводы (6%), Камчатку (6%), Карелию, Дальний Восток и Москву с Подмосковьем (по 5%).