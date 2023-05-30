Жители России рассказали, в каких регионах страны хотели бы провести отпуск

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян о том, в каком из регионов страны они предпочли бы провести свой отпуск. Тремя лидирующими направлениями оказались Крым (22%), Байкал (14%) и Алтай (14%).
Как пишет сетевое издание «Регионы России», Крым привлекает путешественников красивыми видами, комфортным климатом, оздоровительными курортами и санаториями. Байкал считается самым глубоким и чистым озером на планете. На его берегах находятся различные природные парки и заповедники. Алтай является горным краем, где представлены различные ландшафты: от степей и лесов до ледников и озер.
Кроме того, в опросе ВЦИОМ участники отметили и другие популярные для отдыха регионы: Кубань (11%), Петербург и Ленобласть (11%), Сочи и Черное море (по 10%), Кавказ и Минводы (6%), Камчатку (6%), Карелию, Дальний Восток и Москву с Подмосковьем (по 5%).