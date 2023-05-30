Ветеран боевых действий Калинин: Запад намеренно раздувает конфликт в Косово

Парламентарий абсолютно убежден, что Запад намеренно провоцирует конфликт, искусственно раздувает его, дестабилизируя и без того неспокойную обстановку в регионе. Это используется англосаксами как очередной рычаг давления на Сербию, которая никак не хочет полностью плясать под западную дудку, заключил эксперт.