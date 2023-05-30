Президент Сербии Александр Вучич организовывает встречу с представителями США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии на тему обострения ситуации в Косово. Свое мнение по этому вопросу высказал депутат Саратовской областной думы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.
Он отметил, что в ходе обострения конфликта в северном муниципалитете Звечане самопровозглашенной республики Косово ранения получили 52 серба и 41 миротворец KFOR (международные силы под руководством НАТО). К границам стянуты полицейские силы Косова и сербская армия, добавил основатель «Ветеранских вестей».
Парламентарий абсолютно убежден, что Запад намеренно провоцирует конфликт, искусственно раздувает его, дестабилизируя и без того неспокойную обстановку в регионе. Это используется англосаксами как очередной рычаг давления на Сербию, которая никак не хочет полностью плясать под западную дудку, заключил эксперт.