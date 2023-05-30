ПНЕ Ливии объявило о начале второго этапа операции по обеспечению безопасности в Аз-Завии

Триполи, 30 мая. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, утратившее легитимность во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой, заявило о начале второго этапа операции по обеспечению безопасности в Аз-Завии, пишут арабские СМИ.
Боевики перекрыли поставки топлива в северо-западный город страны в знак протеста бомбардировок со стороны Министерства обороны ПНЕ, которое обвинило их в контрабанде людьми и наркотиков.
Эскалация, предпринятая Правительством национального единства и вооруженными группировками, вызывает опасения, что все усилия ООН и стран региона по проведению выборов и достижению политического прогресса будут разрушены.
Ранее Палата представителей Ливии осудила поступок Министерства обороны ПНЕ республики, которое совершило нападение с помощью беспилотника на дом одного из членов парламента в городе Аз-Завия.