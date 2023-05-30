Путин выразил обеспокоенность попытками спровоцировать Россию на ответный удар

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здания в Москве.
Глава государства подчеркнул, что Киев выбрал путь попыток запугивания граждан РФ и ударов по жилым постройкам. Российский лидер также указал на террористический характер действий властей Украины.
«Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — заявил Владимир Путин.
Киев должен осознавать, что подобные действия могут спровоцировать ответную реакцию, добавил президент России во время визита в центр «Зотов» на Ходынке.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что Владимир Путин незамедлительно получает важную информацию. Пресс-секретарь главы государства прокомментировал работу журналисту Павлу Зарубину.