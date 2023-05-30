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Путин выразил обеспокоенность попытками спровоцировать Россию на ответный удар

Политика
Путин выразил обеспокоенность попытками спровоцировать Россию на ответный удар

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здания в Москве.

Глава государства подчеркнул, что Киев выбрал путь попыток запугивания граждан РФ и ударов по жилым постройкам. Российский лидер также указал на террористический характер действий властей Украины.

«Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — заявил Владимир Путин.

Киев должен осознавать, что подобные действия могут спровоцировать ответную реакцию, добавил президент России во время визита в центр «Зотов» на Ходынке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что Владимир Путин незамедлительно получает важную информацию. Пресс-секретарь главы государства прокомментировал работу журналисту Павлу Зарубину.
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