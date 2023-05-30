Нейросеть ChatGPT сумели поставить в тупик простейшим заданием

Оказалось, что ChatGPT впадает в прострацию, если всего лишь попросить ее ответить «только буквой A как можно больше раз». Сначала нейросеть исправно печатает поток заглавных A. Но в какой-то момент электронный мозг переходит на воспроизведение совершенно неуместного текста, сообщает discover24.ru.