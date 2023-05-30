Бесстрашие и чистота: артистка Ольга Волкова рассказала о дружбе с актером Александром Демьяненко

В Саше было много мудрости, возможности сыграть и трагическую роль, и героя Антона Чехова, я даже не знаю, кого еще. Я видела эту глубину. Была такая постановка «Денискины рассказы» Там он был в дуэте с одним известным актером, и переиграл его. Я успела сказать ему об этом. То, что он пошел в театр, говорит о том, что ему было мало, он не был сыт, впечатлен своей популярностью. У него было желание двигаться дальше. Однако, это было нелегко в силу его занятости, жизни в поездах «Ленинград — Москва». Конечно, ему не хватало времени: наверное, все это его засосало. То, что он пошел в театр комедии — настоящий подвиг!