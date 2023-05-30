Путин подтвердил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины

Информацию об ударе российских сил по штабу военной разведки Украины подтвердил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что вопрос о подобных действиях уже поднимался. Речь идет возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений.
«Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — заявил Владимир Путин.
В Минобороны ранее сообщили, что российские силы нанесли ракетный удар по украинским пунктам принятия решений. На пораженных объектах находились специалисты западных спецслужб.