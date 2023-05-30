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МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного

Происшествия
МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного

МВД России объявило в розыск украинского военачальника, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Соответствующая информация появилась в ведомственной базе. При этом причина таких мер не сообщается. В графе основания для розыска указано «разыскивается по статье УК».

Ранее в Москве суд заочно арестовал управляющего Главным управлением разведки Минобороны Украины Кирилл Буданова, сообщает RT. Его обвиняют в организации теракта. Помимо этого, по версии обвинителей, он создал террористическое сообщество и участвовал в незаконном обороте взрывчатых веществ.
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