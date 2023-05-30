МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного

Ранее в Москве суд заочно арестовал управляющего Главным управлением разведки Минобороны Украины Кирилл Буданова, сообщает RT. Его обвиняют в организации теракта. Помимо этого, по версии обвинителей, он создал террористическое сообщество и участвовал в незаконном обороте взрывчатых веществ.