Глава МИД Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма, который положительно высказался о «смерти россиян».
Руководитель внешнеполитического ведомства РФ указал, что всегда лучше знать правду о том, кто и что затевает в отношении тебя. По его словам, в России уже достаточно давно это выяснили. Лавров подчеркнул, что Москва всегда будет исходить из того, что Запад занимает именно эту позицию.
Напомним, что министерство внутренних дел РФ объявило в розыск сенатора конгресса США Линдси Грэма по уголовной статье. Причиной стали русофобские высказывания политика.
Ранее Грэм заявил, что рад гневу российских властей из-за его поддержки Украины. Его слова приводит RT.