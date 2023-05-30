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Глава МИД Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских

Политика
Глава МИД Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма, который положительно высказался о «смерти россиян».

Руководитель внешнеполитического ведомства РФ указал, что всегда лучше знать правду о том, кто и что затевает в отношении тебя. По его словам, в России уже достаточно давно это выяснили. Лавров подчеркнул, что Москва всегда будет исходить из того, что Запад занимает именно эту позицию.

Напомним, что министерство внутренних дел РФ объявило в розыск сенатора конгресса США Линдси Грэма по уголовной статье. Причиной стали русофобские высказывания политика.

Ранее Грэм заявил, что рад гневу российских властей из-за его поддержки Украины. Его слова приводит RT.
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