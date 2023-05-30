Глава МИД Лавров заявил, что Запад напрямую поддерживает геноцид русских

Руководитель внешнеполитического ведомства РФ указал, что всегда лучше знать правду о том, кто и что затевает в отношении тебя. По его словам, в России уже достаточно давно это выяснили. Лавров подчеркнул, что Москва всегда будет исходить из того, что Запад занимает именно эту позицию.