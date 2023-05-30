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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев использует западное оружие в террористических целях

Политика
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев использует западное оружие в террористических целях

Киевский режим уже давно использует западное оружие в террористических целях. Такого мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что с страны ЕС настаивают на своем видении завершения конфликта. Они поддерживают формулу президента Украины Владимира Зеленского. В то же время киевский режим пытается «освободить» Крым и другие новые регионы. На деле он убивает русских.

«Запад напрямую поддерживает геноцид», — уверен Лавров.

Лавров подчеркнул, что Москва знает, чего ожидать от стран ЕС и США. Поэтому действия властей исходят из отношения недружественных стран к России.

Ранее Лавров уже высказывался о ситуации. Его слова приводит RT. По мнению главы МИД РФ, на Западе есть «разумные люди», которые не хотят эскалации украинского конфликта. Однако их точка зрения не учитывается.
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