Депутат Госдумы Панков сопроводил в зону СВО партию современного вооружения

Депутат Государственной думы от Самарской области Николай Панков по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина выехал в зону СВО. В два полка, где воюют его земляки, он помог доставить партию современного вооружения.
Об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале. Он уточнил, что бойцам были доставлены современные средства радиоэлектронного наблюдения, которые способны определять и передавать координаты даже замаскированных целей, сообщают «Ветеранские вести».
Депутат добавил, что новое вооружение поможет наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям. Он также напомнил, что это не первая целенаправленная акция со стороны Володина для помощи нашим бойцам. Сейчас каждый вносит свой посильный вклад в общее дело, заключил Панков.