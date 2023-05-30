Депутат Госдумы Панков сопроводил в зону СВО партию современного вооружения

Депутат добавил, что новое вооружение поможет наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям. Он также напомнил, что это не первая целенаправленная акция со стороны Володина для помощи нашим бойцам. Сейчас каждый вносит свой посильный вклад в общее дело, заключил Панков.