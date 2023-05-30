Боррель намерен созвать встречу на высоком уровне между Косово и Сербией

Глава внешнеполитического ведомства рассчитывает, что обе стороны будут себя ответственно вести и немедленно начнут диалог под эгидой ЕС. Боррель рассчитывает, что это поспособствует поиску решения, которое даст гарантии всем гражданам на безопасность.