Боррель намерен созвать встречу на высоком уровне между Косово и Сербией

Глава евродипломатии Жозепп Боррель работает над созывом встречи «на высоком уровне» между Сербией и Косово. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Черногории Мило Джукановичем.
Глава внешнеполитического ведомства рассчитывает, что обе стороны будут себя ответственно вести и немедленно начнут диалог под эгидой ЕС. Боррель рассчитывает, что это поспособствует поиску решения, которое даст гарантии всем гражданам на безопасность.
«В связи с этим я работаю над организацией срочной встречи на высоком уровне», — сообщил Боррель.
Президент Сербии Александр Вучич считает, что ситуация в Косово может пойти по очень плохому сценарию. Он также выразил обеспокоенность из-за дискриминации сербского населения в регионе, сообщила «Национальная Служба Новостей».