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Жителей обстреливаемых районов Белгородской области эвакуируют в Пензу

Общество
Жителей обстреливаемых районов Белгородской области эвакуируют в Пензу

Власти организовали эвакуацию в Пензенскую область белгородцев, проживающих в районах, которые подвергаются обстрелам со стороны украинских националистических формирований. Первыми поедут в ПФО женщины с детьми.

Как пишет сетевое издание «Пенза-Обзор», по словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, всего из приграничного региона вывезут порядка 200 человек. Гладков заметил, что, согласно плану, уже в четверг жителей должны будут отправить в безопасное место. Кроме того, глава региона заявил, что часть белгородцев, вероятно, переправят и в другие субъекты РФ.

Отмечается, что последнюю неделю военные формирования киевского режима 158 раз обстреляли 57 поселков, городов и сел Белгородской области. В результате чего два человека погибли, ранения получили 26 мирных граждан.
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