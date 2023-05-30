Жителей обстреливаемых районов Белгородской области эвакуируют в Пензу

Власти организовали эвакуацию в Пензенскую область белгородцев, проживающих в районах, которые подвергаются обстрелам со стороны украинских националистических формирований. Первыми поедут в ПФО женщины с детьми.
Как пишет сетевое издание «Пенза-Обзор», по словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, всего из приграничного региона вывезут порядка 200 человек. Гладков заметил, что, согласно плану, уже в четверг жителей должны будут отправить в безопасное место. Кроме того, глава региона заявил, что часть белгородцев, вероятно, переправят и в другие субъекты РФ.
Отмечается, что последнюю неделю военные формирования киевского режима 158 раз обстреляли 57 поселков, городов и сел Белгородской области. В результате чего два человека погибли, ранения получили 26 мирных граждан.