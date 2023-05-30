Непрекращающаяся бойня в отношении мирных жителей: Георгий Тесля-Герасимов об обстреле Донецка

Уснуть было очень сложно, потому что отовсюду слышались прилеты и работа ПВО. Да и после такого вообще уже не уснешь, а последствия обстрела были и того страшней. Четырнадцатилетнему подростку перебило ноги, молодая женщина 36 лет погибла. На самом деле потихоньку обстреливать город начали еще днем и все перешло в ночь до самого утра. Оскал нацистов становится все агрессивнее, противостояние ожесточается. Идет методичная целенаправленная стрельба по жилым районам Донецка. А мирные жители как раз наиболее беззащитны ночью — все спокойно спят по домам и не ожидают, что в дом прилетит снаряд. Очень подлый метод.