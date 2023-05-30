Непрекращающаяся бойня в отношении мирных жителей: Георгий Тесля-Герасимов об обстреле Донецка

На прошлой неделе, в ночь на 27 мая, Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов застал этот момент в самом городе. В авторской колонке для ФАН он назвал бомбежку мирных жителей «непрекращающейся бойней».
А также напомнил о высказывании писателя Александра Твардовского: «Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете». И сейчас, по его словам, когда вражеские снаряды калечат и убивают детей, как раз и наблюдается это жуткое сближение.
Дети остаются без родителей, родители — без детей. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Во время своей последней увольнительной я поехал в Донецк и застал какой-то катастрофический обстрел. Всю ночь долбили по городу: с вечера и часов до пяти утра.
Уснуть было очень сложно, потому что отовсюду слышались прилеты и работа ПВО. Да и после такого вообще уже не уснешь, а последствия обстрела были и того страшней. Четырнадцатилетнему подростку перебило ноги, молодая женщина 36 лет погибла. На самом деле потихоньку обстреливать город начали еще днем и все перешло в ночь до самого утра. Оскал нацистов становится все агрессивнее, противостояние ожесточается. Идет методичная целенаправленная стрельба по жилым районам Донецка. А мирные жители как раз наиболее беззащитны ночью — все спокойно спят по домам и не ожидают, что в дом прилетит снаряд. Очень подлый метод.
Очень много раненых доставляется в больницы Донецка после обстрелов. Атмосфера в городе напряженная. Все это напоминает непрекращающуюся бойню в отношении мирных жителей со стороны ВСУ.
После такой тяжелой ночи утром я потом включил телевизор посмотреть какое-нибудь хорошее советское кино и наткнулся на прекрасный фильм режиссера и сценариста Николая Губенко «Подранки». Картина о детях, на чью долю выпали суровые годы войны. Александр Твардовский в своей книге написал: «Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете». И сейчас, когда вражеские снаряды калечат и убивают детей мы видим это жуткое сближение.
Есть еще одна цепляющая за душу военная драма — «Иваново детство» режиссера Андрея Тарковского. В ней рассказывается история детей войны, которые остались без родителей. Показано как после войны их потихоньку начинают воспитывать, возвращать к мирной жизни.
В общем, картина эта ничем не отличается от нынешнего времени. Сейчас из-за этих бомбежек тоже и дети остаются без родителей, и родители без детей — полная катастрофа. Мне остается только выразить свои самые искренние сожаления мирным жителям и пожелать им терпения, мужества, стойкости — иначе нельзя. Мы — русские люди, у нас все получится, выберемся!