Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Следователи назвали основную версию схода цистерн с газом в Ульяновске

Происшествия
Следователи назвали основную версию схода цистерн с газом в Ульяновске

Основной причиной схода с рельсов двух цистерн с газовым конденсатом в Ульяновске стал запирающий башмак, оставленный на путях. Об этом сообщили в СУ СКР на транспорте.

Следователи полагают, что сход вагонов мог случиться по причине оставления запирающего устройства работником железной дороги — железнодорожного башмака. После проведения комплекса проверочных мероприятий будут назначены технические экспертизы, в рамках которых будут установлены причины инцидента.

Секретарь совета безопасности Ульяновской области Геннадий Неробеев прокомментировал данную ситуацию. Он сообщил, что на башмак наехал вагон, из-за чего все остальные съехали с рельсов. Иные версии случившегося не подтверждаются.

Ранее сообщалось, что в 04:20 вторника по Москве в Ульяновской области две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов. Об этом информировал телеканал RT.
ульяновская область сход вагонов цистерны
Военкоры ФАН