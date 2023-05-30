Следователи назвали основную версию схода цистерн с газом в Ульяновске

Основной причиной схода с рельсов двух цистерн с газовым конденсатом в Ульяновске стал запирающий башмак, оставленный на путях. Об этом сообщили в СУ СКР на транспорте.
Следователи полагают, что сход вагонов мог случиться по причине оставления запирающего устройства работником железной дороги — железнодорожного башмака. После проведения комплекса проверочных мероприятий будут назначены технические экспертизы, в рамках которых будут установлены причины инцидента.
Секретарь совета безопасности Ульяновской области Геннадий Неробеев прокомментировал данную ситуацию. Он сообщил, что на башмак наехал вагон, из-за чего все остальные съехали с рельсов. Иные версии случившегося не подтверждаются.
Ранее сообщалось, что в 04:20 вторника по Москве в Ульяновской области две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов. Об этом информировал телеканал RT.