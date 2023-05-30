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Власти Сомали планируют ввести демократические выборы в стране

Весь мир
Власти Сомали планируют ввести демократические выборы в стране

Могадишо, 30 мая. Власти Сомали объявили о намерении ввести прямые выборы лидера республики в следующем году, пишут арабские СМИ.

Федеральное правительство и лидеры штатов согласились заменить клановую систему избирательного процесса в стране Африканского Рога.

«Основные принципы выборов в Федеративной Сомалийской Республике должны заключаться в том, чтобы обеспечить населению возможность отдавать свои голоса демократическим путем по системе "один человек — один голос"», — заявили в ведомстве.

Соглашение об общенациональном избирательном праве было достигнуто после четырехдневных заседаний Национального консультативного форума, в который входили премьер-министр Хамза Абди Барре и лидеры федеральных штатов. Кроме того, планируется введение единого билета, по которому граждане будут выбирать главу страны и вице-президента, при этом упраздняя пост премьер-министра.

«Первым опросом по новой системе станут общенациональные выборы в местные советы в июне следующего года, за которыми последует голосование за региональных законодателей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее военные Сомали ликвидировали более 40 террористов группировки «Аш-Шабаб»✱.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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