Власти Сомали планируют ввести демократические выборы в стране

Соглашение об общенациональном избирательном праве было достигнуто после четырехдневных заседаний Национального консультативного форума, в который входили премьер-министр Хамза Абди Барре и лидеры федеральных штатов. Кроме того, планируется введение единого билета, по которому граждане будут выбирать главу страны и вице-президента, при этом упраздняя пост премьер-министра.