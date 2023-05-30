Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин поблагодарил участников акции «Дети — фронту»

Заместитель председателя комитета Саратовской областной думы по делам ветеранов, основатель «Ветеранских вестей» Вячеслав Калинин организовал проведение акции «Дети — фронту».
В ее рамках школьники приносили письма и рисунки в приемную парламентария. Затем их передавали нашим военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации, чтобы бойцы чувствовали тепло и поддержку, сообщают «Ветеранские вести».
Вячеслав Калинин тепло и искренне поблагодарил учеников Саратова и Саратовской области, принявших участие в акции «Дети — фронту». Он сообщил, что несколько сотен писем и рисунков ребят будут переданы нашим солдатам на передовую. Отдельную парламентарий адресовал педагогам, помогавшим в проведении акции.