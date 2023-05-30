Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин поблагодарил участников акции «Дети — фронту»

Вячеслав Калинин тепло и искренне поблагодарил учеников Саратова и Саратовской области, принявших участие в акции «Дети — фронту». Он сообщил, что несколько сотен писем и рисунков ребят будут переданы нашим солдатам на передовую. Отдельную парламентарий адресовал педагогам, помогавшим в проведении акции.