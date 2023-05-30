Чилийцы организовали необычный велосипедный флешмоб ради установления мирового рекорда

Тысячи жителей Сантьяго приняли участие в необычной акции: они выстроились в большую колонну, напоминающую по форме велосипед. Цель флешмоба — установить новый мировой рекорд, который будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса, а также пропаганда езды на двухколесном транспорте.