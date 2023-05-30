Чилийцы организовали необычный велосипедный флешмоб ради установления мирового рекорда

Тысячи жителей Сантьяго приняли участие в необычной акции: они выстроились в большую колонну, напоминающую по форме велосипед. Цель флешмоба — установить новый мировой рекорд, который будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса, а также пропаганда езды на двухколесном транспорте.
Мероприятие состоялось в парке О'Хиггинс чилийской столицы. В ней приняли участие 2620 любителей крутить педали и приверженцы здорового образа жизни. Вместе они слились в большой колонне, образовав очертание велосипеда. За акцией наблюдали представители судейской комиссии Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать новый рекорд — самый массовый велосипедный флешмоб.
«Если Сантьяго-де-Чили сегодня удастся стать новым рекордсменом, то мы сможем официально приветствовать город и его жителей в нашей большой семье — Книге рекордов Гиннеса. Мы надеемся, что участники этого флешмоба все сделают в лучшем виде, а нам останется только зафиксировать достижение», — заявила представитель Книги рекордов Гиннеса Наталья Рамирес.
В мероприятии приняли участие представитель власти. Губернатор региона Сантьягу Клаудио Оррего поделился инфраструктурными планами на будущее
«Мы заявляем о себе, что будем использовать велосипеды в качестве устойчивого транспорта для Сантьяго. У нас есть план построить 800 километров велодорожек, что сделает Сантьяго, скажем так, самым педальным городом Латинской Америки. Это один из проектов подготовки к Панамериканским играм, которые пройдут здесь в 2023 году. Так что успех нам гарантирован», — уверен Оррего.