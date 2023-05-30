Эксперт Абрамов объяснил, как сотрудничество с Турцией скажется на нефтегазовом секторе РФ

Реджеп Эрдоган победил на выборах в Турции и продолжит возглавлять страну. Президент пообещал реализовывать проект газового хаба, предложенный российским лидером Владимиром Путиным.
«В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала газовым хабом. Мы сделаем этот шаг вместе с ними, Фракия будет центром», – сказал Эрдоган.
Компания «Газпром» является непосредственным участником строительства хаба. В свою очередь, российская топливная компания «Татнефть» имеет собственную сеть АЗС в Турции.
Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов в ходе беседы с корреспондентом ФАН объяснил, как вышеперечисленные факты могут повлиять на ценные бумаги нефтегазового сектора России.
«Турецкий хаб – это, конечно, хорошо, но сначала стоит посмотреть, как обстоят дела с газом в Турции. Сейчас Турция является импортером природного газа. В 2022 году страна закупила 54,7 млрд кубометров топлива, что на 7% ниже, чем годом ранее. Основной поставщик газа — Россия, которая экспортировала 21,6 млрд кубометров в 2022 году, что на 18% меньше, чем в 2021 году. Помимо России, в Турцию поставляют газ Иран и Азербайджан. Их доля около 18-20 млрд кубометров», — сообщил эксперт.
По мнению собеседника ФАН, ситуация в ближайшие годы может кардинально измениться по причине того, что в 2020 году в пределах континентального шлейфа Турции в Черном море было открыто крупное месторождение природного газа — Сакарья. Запасы месторождения оцениваются в 540 млрд кубометров. В прошлом году началась укладка труб нового газопровода, протяженность которого должна составить 170 км. Первые поставки газа запланированы на вторую половину 2023 года. Этих запасов Турции хватит на 10 лет при полном отказе от импорта российского, иранского и азербайджанского газа.
Генеральный директор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Билгин заявил, что страна стремится полностью избавиться от потребности закупать газ в других странах. Более того, часть энергоресурсов, добытых на новом месторождении, может быть экспортирована в Европу через газовый хаб с Россией.
В декабре 2022 года глава Газпрома Александр Миллер заявил, что практическая реализация проекта газового хаба уже начата, и что он позволит обеспечить «прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа». Более того, в мае 2023 года турецкий министр энергетики Фихит Донмез сообщил, что страна хочет использовать хаб для импорта добытого на новом месторождении газа в Европу.
«Соответственно, эффект от хаба, на мой взгляд, если и будет, то пока незначительный, поскольку какую-то часть Газпром сможет перенаправлять в Европу, но Турция также будет заинтересована в поставках своего газа. Поэтому какая доля поставок российского газа будет проходить пока непонятно. Для Газпрома сейчас больше имеет значение цена на газ, которая сейчас находится ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Газпрому фактически нужно перенаправить примерно 150 млрд кубометров в год. Сделать это он может за счет реализации "Сила Сибири-2", дав мощности на 50-60 млрд кубометров год», — подчеркнул Вячеслав Абрамов.
«Сила Сибири-3» — Дальневосточный маршрут, продолжение готовой магистрали «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», которая проходит вдоль китайской границы. Для поставок в Китай нужно построить отвод длиной всего 25 км. Ресурсной базой проекта станут месторождения на шельфе острова Сахалин. Это даст дополнительной мощности на 10-15 млрд кубометров.
«СПГ-проекты Газпрома среди которых Балтийский СПГ, Газпром СПГ Портовая, Сахалин-2, Владивосток СП и Черноморский СПГ могут в ближайшие несколько лет увеличить собственную переработку компании еще на 60 млрд кубометров в год. Стоит отметить, что через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы перемещается около 150 млн тонн сырой нефти российского производства. Лукойл входит в число лидеров розничной продажи нефтепродуктов в Турции. Поэтому безусловным плюсом является то, что Турция не присоединяется к антироссийским санкциям и позволяет нормально работать российским компаниям», — отметил Абрамов.
В апреле 2023 года «Татнефть» объявила о покупке за 320 млн долларов 100% акций турецкой розничной сети АЗС Aytemiz Akaryakit, у которой 568 заправочных станций в 77 провинциях Турции. Сеть АЗС ежемесячно обеспечивает топливом около 5,5 млн водителей. После покупки общая сеть АЗС «Татнефти» увеличится более чем на 70%: в России компании сейчас принадлежит 774 заправки, к этому добавится 568 АЗС в Турции. Общее количество АЗС «Татнефти» составит 1363.
Выход на турецкий рынок позволит компании диверсифицировать свои зарубежные поставки, но стоит отметить, что компания сделала это за месяц до выборов в Турции.
«На нефтегазовый сектор России в большей степени пока будет влиять динамика нефтяных и газовых цен. И если с нефтью не возникает особых проблем с точки зрения логистики, ее проще экспортировать, то поставлять газ не так просто и нужны новые газопроводы. При этом, как в ситуации с турецким хабом, нужно чтобы учитывались интересы Газпрома, а то может получится неприятная ситуация, когда компания сделает инвестиции в строительство, а по итогу бенефициаром окажется исключительно турецкая сторона, как в ситуации с зерновой сделкой. Из российских нефтегазовых компаний, которые мне нравятся, я бы выделил 3. Это Лукойл, Татнефть и Новатэк», — заключил Вячеслав Абрамов.
Ранее Александр Разуваев объяснил, почему атака на Москву с практической точки зрения — большая глупость.