Эксперт Абрамов объяснил, как сотрудничество с Турцией скажется на нефтегазовом секторе РФ

По мнению собеседника ФАН, ситуация в ближайшие годы может кардинально измениться по причине того, что в 2020 году в пределах континентального шлейфа Турции в Черном море было открыто крупное месторождение природного газа — Сакарья. Запасы месторождения оцениваются в 540 млрд кубометров. В прошлом году началась укладка труб нового газопровода, протяженность которого должна составить 170 км. Первые поставки газа запланированы на вторую половину 2023 года. Этих запасов Турции хватит на 10 лет при полном отказе от импорта российского, иранского и азербайджанского газа.