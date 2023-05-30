Политолог Дудчак: войти в состав БРИКС стремятся страны, не желающие зависеть от злой воли Запада

Как ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва положительно смотрит на возможное расширение БРИКС, но к этой проблеме «нужно подходить очень осторожно и аккуратно». Россия предлагает для начала определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к союзу. Также, по мнению Ушакова, сначала нужно найти форматы, которые на начальном этапе позволят странам-кандидатам сотрудничать с объединением как наблюдатели. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, но это — тема для обсуждения внутри самого объединения».