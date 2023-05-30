Политолог Дудчак: войти в состав БРИКС стремятся страны, не желающие зависеть от злой воли Запада

Как заявил накануне президент страны Николас Мадуро, в обозримом будущем Венесуэла хотела бы стать членом БРИКС. По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, все больше стран «глобального Юга» рассматривают этот союз как прекрасную альтернативу интеграции с Западом.
Свое заявление Мадуро сделал на брифинге по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Лулой да Силвой.
«Если вы спросите Венесуэлу: «Вы стремитесь когда-нибудь присоединиться к БРИКС?» Да. Мы хотим быть частью БРИКС», — сказал лидер Венесуэлы.
Мадуро добавил, что блок стал площадкой для обсуждения новой архитектуры глобальной геополитики. Лула да Силва также подчеркнул готовность Бразилии поддержать заявку Венесуэлы.
«Я выступаю за интеграцию Венесуэлы в БРИКС», — заявил политик.
Он сообщил, что члены организации обсудят заявки сразу нескольких стран, желающих присоединиться к БРИКС, на предстоящей встрече в ЮАР. Саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должен состояться в Йоханнесбурге 22 августа.
Напомним, в июне 2022-го заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. У организации также есть финансовый институт — «Новый банк развития БРИКС», в который, кроме основных членов союза, входят Бангладеш, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. На днях западные масс-медиа сообщили, что переговоры о присоединении к НБР начала Саудовская Аравия.
Как считает политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, в БРИКС сегодня стремятся вступать страны, не видящие себя в составе каких-либо западных блоков.
«На мой взгляд, в последнее время объединение БРИКС обретает очертания альтернативы той части мира, где американцами установлен «порядок, основанный на правилах». Это порядок не устраивает уже слишком многих, поэтому БРИКС становится неким полюсом, куда стремятся многие влиятельные не западные страны — такие, как Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия, Аргентина и многие другие, — отметил экономист. — Их привлекает то, что этот союз — не организация с какими-то жесткими принципами, намеренно «дружащая против кого-то». Это добровольное объединение стран, которые рассчитывают на укрепление внутреннего сотрудничества, получение выгоды от него, но — не за счет кого-то, и не в ущерб друг другу».
В этом, продолжил Дудчак, и состоит привлекательность БРИКС, в отличие от структур, которыми заправляют американцы.
«Стоит помнить и то, что сегодня совокупный долг ведущих западных стран —таких, как США, Британия, Франция, Италия и т. д. — превышает 50 триллионов долларов. Понятно, что рано или поздно этот гигантский «финансовый пузырь» лопнет и погребет под собой своих создателей. В этом случае, БРИКС может сыграть роль своеобразного «экономического ковчега» для своих членов, — отметил Дудчак. — Еще один объединяющий принцип для стран БРИКС — в том, что ни одна страна-член союза пока что не поддержала экономические санкции против России. В этом плане объединение выглядит «островком здравого смысла» на фоне творящегося в Европе «экономического мазохизма».
Не менее важно, что по совокупному объему ВВП страны БРИКС уже не уступают «большой семерке» во главе с США, напомнил эксперт.
«Думаю, что и Венесуэла со временем может стать членом БРИКС, хотя этому будет предшествовать долгий подготовительный период. Как раз сейчас члены союза вырабатывают условия и критерии для приема новых членов, переговоры по этому поводу идут вовсю. Речь даже идет о создании новой единой валюты, хотя это — дело довольно далекого будущего, — считает аналитик. — В любом случае, БРИКС — это не Евросоюз, где все жестко зарегулировано и «все ходят по струнке». Союз находится лишь на начальном этапе интеграции, и к нему намерены присоединиться в основном те страны, которые не хотят подчиняться жесткому диктату Запада».
Как ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва положительно смотрит на возможное расширение БРИКС, но к этой проблеме «нужно подходить очень осторожно и аккуратно». Россия предлагает для начала определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к союзу. Также, по мнению Ушакова, сначала нужно найти форматы, которые на начальном этапе позволят странам-кандидатам сотрудничать с объединением как наблюдатели. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «многие государства за последний год высказывали пожелания присоединиться к БРИКС, но это — тема для обсуждения внутри самого объединения».