«Каждая башня пытается лоббировать свои интересы»: Пригожин объяснил, почему из СМИ пытаются убрать упоминания о нем

Информацию о ЧВК «Вагнер» пытаются убрать из СМИ, поскольку каждая «башня Кремля» лоббирует свои интересы. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Создатель ЧВК «Вагнер» в ответ на запрос от блогера Анатолия Шария отметил, что не знает о степени осведомленности президента России Владимира Путина в вопросе проблем СВО. По словам Пригожина, со своей стороны он пытается донести всю информацию до высшего руководства в том виде, в котором она есть.
«Что касается блокирования информации, в том числе о ЧВК "Вагнер" и о проблемах. Мое мнение, что на сегодняшний день не зря есть выражение "башни Кремля" — каждая башня пытается лоббировать свои интересы. И поэтому любая негативная информация, которая вылезает, нарушает их привычный жизненный ритм, и поэтому они это делают», – процитировала создателя «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин добавил, что некоторые лица пытаются «выгнать» плохие мысли из дома. По этой причине возникает мнение, что противник идиот. При этом глава ЧВК «Вагнер» заверил, что проводит разъяснительную беседу со СМИ по этому вопросу. По его словам, не следует писать об одном русском танке, который уничтожил 500 бойцов ВСУ, а остальные разбежались.
«Нужно реально к этому подходить, иначе мы так и будем думать, что одним танком мы всех разгоним. А это не так. Действительно, украинская армия готовится, показывает достаточно неплохие результаты», – объяснил создатель «оркестра».
Пригожин также подчеркнул, что каждое противоборство имеет закономерность. К противнику следует относиться с завышенным ожиданием.
«Если будешь думать, что дегенерат, в любом случае проиграешь состязание, какое бы оно ни было — спортивное или война», – отметил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Евгений Пригожин прокомментировал запрет на упоминание «оркестра» в СМИ. По его словам, так управление по внутренней политики пытается минимизировать требования народа на справедливость.