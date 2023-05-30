«Каждая башня пытается лоббировать свои интересы»: Пригожин объяснил, почему из СМИ пытаются убрать упоминания о нем

Создатель ЧВК «Вагнер» в ответ на запрос от блогера Анатолия Шария отметил, что не знает о степени осведомленности президента России Владимира Путина в вопросе проблем СВО. По словам Пригожина, со своей стороны он пытается донести всю информацию до высшего руководства в том виде, в котором она есть.