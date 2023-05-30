ВС России нанесли ракетные удары по центрам принятия решений на Украине 

Российские военные нанесли ракетный удар по украинским пунктам принятия решений, сообщили в Минобороны.
По данным министерства, на пораженных объектах находились специалисты западных спецслужб. Иностранцы руководили разработкой терактов, которые впоследствии планировали воплотить на территории России.
«Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны РФ.
В Сети ранее появились кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ. Для этого российские военнослужащие задействовали противотанковую управляемую ракету.