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ВС России нанесли ракетные удары по центрам принятия решений на Украине 

Армия
ВС России нанесли ракетные удары по центрам принятия решений на Украине 

Российские военные нанесли ракетный удар по украинским пунктам принятия решений, сообщили в Минобороны.

По данным министерства, на пораженных объектах находились специалисты западных спецслужб. Иностранцы руководили разработкой терактов, которые впоследствии планировали воплотить на территории России.

«Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны РФ.

В Сети ранее появились кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ. Для этого российские военнослужащие задействовали противотанковую управляемую ракету.
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