Губернатор Флориды Рон Десантис посетовал на низкий моральный дух американских солдат

Армия Соединенных Штатов сегодня качественно значительно уступает прежней армии. Об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис, который когда-то проходил службу в ВМС США.
Как пишет сетевое издание rznonline.ru, Десантис отметил, что в настоящее время уделяют большое внимание политическим идеологиям и предпочитаемым гендерным местоимениям. Повсюду в тренде разнообразие, справедливость и инклюзивность. Однако, по мнению политика, все это привело к резкому сокращению набора рекрутов, поскольку сильно упал боевой дух американцев.
Кроме того, губернатор Флориды заявил, что США сейчас нуждается в сильной армии, которую можно бы было использовать для сдерживания КНР. По словам кандидата в президенты Соединенных Штатов, он намерен развивать программу по противодействию Китаю, а самой актуальной потребностью считает увеличение набора добровольцев и реабилитацию доверия к американской армии.