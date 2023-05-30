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Губернатор Флориды Рон Десантис посетовал на низкий моральный дух американских солдат

Политика
Губернатор Флориды Рон Десантис посетовал на низкий моральный дух американских солдат

Армия Соединенных Штатов сегодня качественно значительно уступает прежней армии. Об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис, который когда-то проходил службу в ВМС США.

Как пишет сетевое издание rznonline.ru, Десантис отметил, что в настоящее время уделяют большое внимание политическим идеологиям и предпочитаемым гендерным местоимениям. Повсюду в тренде разнообразие, справедливость и инклюзивность. Однако, по мнению политика, все это привело к резкому сокращению набора рекрутов, поскольку сильно упал боевой дух американцев.

Кроме того, губернатор Флориды заявил, что США сейчас нуждается в сильной армии, которую можно бы было использовать для сдерживания КНР. По словам кандидата в президенты Соединенных Штатов, он намерен развивать программу по противодействию Китаю, а самой актуальной потребностью считает увеличение набора добровольцев и реабилитацию доверия к американской армии.
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