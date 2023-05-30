Губернатор Флориды Рон Десантис посетовал на низкий моральный дух американских солдат

Кроме того, губернатор Флориды заявил, что США сейчас нуждается в сильной армии, которую можно бы было использовать для сдерживания КНР. По словам кандидата в президенты Соединенных Штатов, он намерен развивать программу по противодействию Китаю, а самой актуальной потребностью считает увеличение набора добровольцев и реабилитацию доверия к американской армии.