Илон Маск встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом

Самолет принадлежащий американскому предпринимателю Илону Маску приземлился в Пекине. Об этом сообщило агентство Reuters.
Данный визит Маска стал первым за три года. Источник агентства сообщает, что в Китае миллиардер должен встретиться с высокопоставленным представителем КПК и посетить завод Tesla в Шанхае.
Глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с Маском заявил, что Пекин стремится создать лучшую бизнес-среду для всех компаний, включая Tesla. В свою очередь глава Tesla выступает против разрыва цепочек производства и намерен дальше продолжать работу в КНР.
Ранее Маск потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию Tesla. Теперь вице-президенты фирмы обязаны еженедельно присылать миллиардеру список запросов на прием в отдел кадров.