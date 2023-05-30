Илон Маск встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом

Глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с Маском заявил, что Пекин стремится создать лучшую бизнес-среду для всех компаний, включая Tesla. В свою очередь глава Tesla выступает против разрыва цепочек производства и намерен дальше продолжать работу в КНР.