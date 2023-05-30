Такой интеллигентный и радушный: 30 мая исполнилось 86 лет со дня рождения знаменитого Шурика – актера Александра Демьяненко

По завершении учебы в институте, Демьяненко начал работать в Московском драматическом театре имени Владимира Маяковского. Три года спустя он переехал в Ленинград, где сперва работал в «Ленфильме», затем в Театре комедии имени Николая Акимова, а после – в «Приюте комедианта» на Малой Морской. По достоинству его талант был оценен в спектаклях «Владимирская площадь» и «Антигона», где он сыграл двух прямо противоположных героев. Однако проходимость театра на Малой Морской оставляла желать лучшего, поэтому об актере знала лишь малая часть театралов.