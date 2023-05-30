Такой интеллигентный и радушный: 30 мая исполнилось 86 лет со дня рождения знаменитого Шурика – актера Александра Демьяненко

30 мая известному актеру Александру Демьяненко могло бы исполниться 86 лет. К сожалению, судьба распорядилась иначе: он ушел из жизни 22 августа 1999 года из-за отека легких, вызванного коронарной болезнью сердца.
Душевный и скромный, добрый и застенчивый Шурик навсегда остается в сердце кинозрителей и по сей день. ФАН вспоминает, как прошел свой творческий путь Александр Демьяненко.
Александр Демьяненко родился в городе Свердловск. Вскоре после его рождения – отец будущего актера Сергей ушел к другой женщине, которая родила ему двоих детей. Однако, по прошествии нескольких лет он вновь вернулся в семью, где подрастал Александр. Вскоре у него появились две сестренки: Татьяна и Наталья.
Любовь к творчеству в Александре заложил его отец, который работал актером местного оперного театра и преподавал театральное мастерство в консерватории. После школы Саша бежал в театр к отцу, и проводил там свое свободное время. Несмотря на то, что вскоре отец вновь нашел другую женщину и ушел из семьи – для актера он оставался авторитетом на всю жизнь.
После окончания школы, в Свердловск приехала приемная комиссия МХАТ, куда Александр подал документы. Однако волнение и стресс сделали свое дело – он «завалил» вступительные испытания. Расстроившись, Демьяненко поступил на юридический факультет. Однако, долго он там не продержался – душа требовала творчества. Тогда будущая звезда телеэкранов бросил все и отправился покорять Москву.
Успешно сдав экзамен, Шурик поступил в ГИТИС, по стопам отца. Талант и страсть к любимому делу помогли ему избежать отчисления: будучи студентом он мог прогуливать занятия, что нравилось не всем преподавателям, однако, они видели в юноше потенциал и не спешили принимать радикальных решений.
По завершении учебы в институте, Демьяненко начал работать в Московском драматическом театре имени Владимира Маяковского. Три года спустя он переехал в Ленинград, где сперва работал в «Ленфильме», затем в Театре комедии имени Николая Акимова, а после – в «Приюте комедианта» на Малой Морской. По достоинству его талант был оценен в спектаклях «Владимирская площадь» и «Антигона», где он сыграл двух прямо противоположных героев. Однако проходимость театра на Малой Морской оставляла желать лучшего, поэтому об актере знала лишь малая часть театралов.
Первой его работой в кино стала роль Мити в кинокартине «Ветер» Александра Алова и Владимира Наумова. Когда несколько лет спустя режиссеры начали съемки своего нового фильма «Мир входящему» – сразу позвали Александра Демьяненко. Картина произвела настоящий фурор не только в СССР, но и в некоторых странах Европы. Лучи славы «ослепляли» героя нашего повествования. Тем не менее, кульминационным моментом в карьере Александра Демьяненко стала встреча с режиссером Леонидом Гайдаем в Ленинграде.
Тогда Гайдай искал актера на роль в фильме «Несерьезные истории» и перед Демьяненко к нему пробовалось более 40 человек, которые получили отказы. Режиссер искал человека, способного сыграть Владика Арькова – неуклюжего интеллигента, попадающего в различные забавные ситуации. Увидев перед собой Александра Демьяненко, Гайдай понял – оно. Обошлось практически без перевоплощений, актер идеально подходил на роль.
Выход на телеэкраны картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в 1965 году стало настоящей сенсацией. Тогда популярность буквально «накрыла» Демьяненко с головой: он проснулся знаменитостью в одночасье. Вышедший в 1973 году фильм «Иван Васильевич меняет профессию» также произвел фурор на советском телевидении. В общей сложности фильмография актера насчитывает более сотни кинокартин.
Шурик – таким его запомнили зрители. Образ простого, скромного, интеллигентного парня прочно закрепился за Александром Демьяненко до последнего дня его жизни. Он не играл роль, а был самим собой. За эту открытость и душевность он стал любимцем многих.
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