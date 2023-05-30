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Президент России Владимир Путин 31 мая проведет совещание с членами правительства

Политика
Президент России Владимир Путин 31 мая проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства. Заседание состоится в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

Как стало известно, глава государства обсудит с министрами региональную инвестиционную политику и модернизацию делового климата. В частности, речь будет идти о реализации так называемых «дорожных карт» в сфере бизнеса.

В заявлении указано, что свои доклады на эту тему представят заместитель премьер-министра Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Также будет уделено внимание ряду текущих вопросов.

Ранее заместителя министра юстиции Алису Безродную отстранили от должности. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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