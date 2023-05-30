Президент России Владимир Путин 31 мая проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства. Заседание состоится в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
Как стало известно, глава государства обсудит с министрами региональную инвестиционную политику и модернизацию делового климата. В частности, речь будет идти о реализации так называемых «дорожных карт» в сфере бизнеса.
В заявлении указано, что свои доклады на эту тему представят заместитель премьер-министра Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Также будет уделено внимание ряду текущих вопросов.
Ранее заместителя министра юстиции Алису Безродную отстранили от должности. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.