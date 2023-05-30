Более половины российских зумеров не любят борщ и холодец

Около 62% респондентов отметили, что не могут есть рыбные блюда, а также блюда с бобами. Более половины опрошенных, а именно 54%, не едят борщ, домашний плов и холодец, передает издание Life. Как считают зумеры, домашний плов невкусный из-за мяса и большого количества острых приправ. Что касается борща и холодца, то эти блюда просто вызывают у них непонимание.