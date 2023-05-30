Более половины российских зумеров не любят борщ и холодец

Российская социальная сеть провела опрос с целью выяснить пищевые предпочтения молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Оказалось, что больше половины представителей поколения Z не едят борщ и холодец.
Около 62% респондентов отметили, что не могут есть рыбные блюда, а также блюда с бобами. Более половины опрошенных, а именно 54%, не едят борщ, домашний плов и холодец, передает издание Life. Как считают зумеры, домашний плов невкусный из-за мяса и большого количества острых приправ. Что касается борща и холодца, то эти блюда просто вызывают у них непонимание.
Кроме того, юные россияне дополнили список блюд, к которым они относятся негативно, супом с макаронами, гречкой, баклажанами, солянкой, печенью и рассольником. Как ни странно, в список нелюбимой еды попали также торты.