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Провалившегося в колодец медведя спасли в Ярославской области

Происшествия
Провалившегося в колодец медведя спасли в Ярославской области

Молодой медведь случайно угодил в заброшенный колодец около деревни Николякино Угличского района.

Местные жители стали свидетелями спасательной операции по вызволению из старого колодца провалившегося туда медведя. На помощь косолапому пришли инспектор департамента окружающей среды и местный охотник, сообщает gradnews.ru.

Они опустили в колодец лестницу. Медведь оказался сообразительный и с благодарностью воспользовался ею по прямому назначению. После нескольких неудачных попыток он все-таки смог выкарабкаться из западни и прихрамывая удалился в лес.
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