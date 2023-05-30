Провалившегося в колодец медведя спасли в Ярославской области

Молодой медведь случайно угодил в заброшенный колодец около деревни Николякино Угличского района.
Местные жители стали свидетелями спасательной операции по вызволению из старого колодца провалившегося туда медведя. На помощь косолапому пришли инспектор департамента окружающей среды и местный охотник, сообщает gradnews.ru.
Они опустили в колодец лестницу. Медведь оказался сообразительный и с благодарностью воспользовался ею по прямому назначению. После нескольких неудачных попыток он все-таки смог выкарабкаться из западни и прихрамывая удалился в лес.