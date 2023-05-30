Врач Малиновская рассказала, как снять стресс при помощи тишины и темноты

Физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, каким эффективным способом можно снять стресс. Этим она поделилась с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, успокоить нервы можно при помощи тишины и темноты. Известно, что безмолвие помогает снять напряжение и способствует улучшению работы мозга. О пользе темени пока существует немного информации.
Малиновская уточнила, что в России есть заведения, в которые посетители приходят специально, чтобы побыть «внутри себя», в темноте.
Когда отсутствует освещение, рецепторы глаз не отправляют в мозг человека никакой реакции, нервная система при этом отдыхает. Важнейшим правилом является сон без источников света, объясняет врач. Она посоветовала на летнее время приобрести непроницаемые шторы.
Ранее врач Оксана Михалева рассказала о часто встречающихся симптомах хронической усталости.